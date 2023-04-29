متهم بالابتزاز الالكتروني.. القبض على معلم في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية مشتركة القت القبض على شخص تولد ١٩٨٢ منسوب الى وزارة التربية "معلم" في احدى المدارس ضمن منطقة البياع في بغداد".وأضاف انه "مطلوب وفق المادة ٤٣٠ ابتزاز الكتروني".