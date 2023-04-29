انتحار وقتل بالخطأ في حادثين منفصلين ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شابا تولد ٢٠٠٣ اقدم على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس ضمن منطقة حي البساتين في منطقة الشعب شرقي بغداد".وأضاف: "وفي حادث اخر وعن طريق الخطأ وخلال العبث بالسلاح قتل شخص من قبل صديقه ضمن منطقة الرضوانية غربي بغداد".وأشار المصدر الى ان "الجاني سلم نفسه للقوات الأمنية".