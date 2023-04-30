الاكثر بنينوى.. اعتقال 14 مبتزاً في خمس محافظات

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في الوقت الذي نتابع فيه الشكاوى الواردة إليه عبر الخط الساخن المجاني (131) والبريد الإلكتروني info@inss.gov.iq لا سيما الخاصة بجرائم الإبتزاز الإلكتروني، تمكنت مفارزنا في خمس محافظات بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من إلقاء القبض على (14) مبتزاً كانت الحصة الأكبر منها لنينوى".وأضاف: "حيث تم القبض على 5 مبتزين ساوموا ضحاياهم على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية".وتابع الجهاز: "وفي محافظات (المثنى، الأنبار، بابل وبغداد) تمكنت مفارزنا من تنفيذ أوامر قبض قضائية صادرة بحق 9 مبتزين منهم من تم استدراجه بكمين محكم قبل الإطاحة به".وأتم البيان: "جرى إحالة جميع المتهمين بعد تدوين إفاداتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".