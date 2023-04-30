الشمري في ذي قار.. توجيهات بإعادة النظر الفوري في الإجراءات الأمنية

السومرية نيوز – امن



وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، بإعادة النظر الفوري في الإجراءات الأمنية في محافظة ذي قار، فيما شدد على التنفيذ الفوري لمذكرات القبض وتطبيق القانون بحق المطلوبين للقضاء.







وشدد الوزير، على "تكثيف الإجراءات الأمنية التي وصفها بغير الكافية"، مبينا أنه "على القوات الأمنية تطبيق القانون بحزم بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة او يرفع السلاح خارج سلطة القانون". وزارة الداخلية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الشمري، عقد اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر قيادة عمليات سومر بمحافظة ذي قار، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ومحافظ ذي قار ووكلاء الوزارة والقادة الأمنيين والدوائر الاستخبارية لمناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة".وشدد الوزير، على "تكثيف الإجراءات الأمنية التي وصفها بغير الكافية"، مبينا أنه "على القوات الأمنية تطبيق القانون بحزم بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة او يرفع السلاح خارج سلطة القانون".

كما ووجه، "بإعادة النظر بشكل فوري في أمن المحافظة ومساندة الجهد القضائي الذي وصف إجراءاته بالقوية والحاسمة"، مؤكدا "التنفيذ الفوري لمذكرات إلقاء القبض وتطبيق القانون بحق المطلوبين للقضاء وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً".



وفي وقت سابق، ترأس وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وفداً أمنياً رفيع المستوى لزيارة محافظة ذي قار لمناقشة الوضع الامني واستقرار المحافظة ومتابعة الجهود الاستخبارية وملاحقة المطلوبين للقضاء، وضم الوفد نائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء الوزارة وعدداً من القادة العسكريين.