الإطاحة بمتهم بالسطو المسلح والقتل في البصرة

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز قسم شرطة سفوان من القاء القبض على متهم خطير بارتكاب جرائم السطو المسلح والخطف، وأن عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات عن مكان تواجد المتهم على الفور وبعد التحري وجمع المعلومات أثمرت الجهود بالوصول إليه حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه ".وأضافت: "دونت أقوال المتهم واعترف عن ارتكابه جريمة السطو المسلح على محل صيرفة وقتل صاحبها عام ٢٠١٨ ، و جرائم خطف في سفوان وتم اجراء كشف الدلاله واعترف ابتدائياً وقضائياً ".وأشارت الوكالة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل ".