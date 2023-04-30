Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العراق يحقق وساماً ثانياً في بطولة آسيا لألعاب القوى
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

آخرها بميسان.. عمليات أمنية "تربك" المطلوبين وتضيق الخناق على فلول الإرهاب

أمن

2023-04-30 | 10:17
آخرها بميسان.. عمليات أمنية &quot;تربك&quot; المطلوبين وتضيق الخناق على فلول الإرهاب
المصدر:
السومرية
950 مشاهدة

توجيهات أمنية، وسلسلة عمليات تنفذ بين الفينة والأخرى في مناطق متفرقة من البلاد، كان آخرها عمليات الرد السريع في محافظة ميسان جنوبي العراق؛ بهدف السيطرة على النزاعات العشائرية ووضع حد لعمليات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

يقول قائد فرقة الرد السريع، الفريق الحقوقي ثامر محمد إسماعيل، في حديث لـ السومرية، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية، وبأمرة قيادة العمليات المشتركة تم تنفيذ مجموعة واجبات خلال الأيام الثلاثة الماضية في محافظة ميسان بإسناد قيادة شرطة وعمليات ميسان".

*خمس سيطرات تفتش
وأعلنت قيادة فرقة الرد السريع، أمس السبت 29 نيسان 2023، نصب خمس سيطرات؛ للبحث عن المطلوبين للقضاء في ميسان.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بفرض الأمن وسلطة القانون في محافظة ميسان، نفذ الفوج الرابع التابع للواء الأول فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، وضمن قاطع قيادة عمليات ميسان، عملية تفتيش لعدد من مناطق محافظة ميسان"، مبينة أنه "تم نصب خمس سيطرات للبحث عن المطلوبين للقضاء".

*النتائج
وكانت النتائج، بحسب إسماعيل، هي: "القبض على 12 مطلوباً بالإرهاب والمخدرات ومواد أخرى، والاستيلاء على مجموعة كبيرة من الأسلحة والاعتدة واللوازم القتالية"، منوهاً في الوقت ذاته، إلى أن "قطعاتنا ما زالت مستمرة في عمليات التفتيش".

ويتابع، أن "المهمة الأساسية للفرقة هي حفظ الأمن والقانون في المناطق التي نتواجد فيها مع إرسال قطعات إضافية، حسب توجيه العمليات المشتركة وخطط الداخلية في المحافظات الجنوبية والوسط لاستلام الملف الأمني".

ويضيف، "نحاول خلال الفترة هذه توزيع قطعات الداخلية لتنفيذ البرنامج الحكومي إضافة إلى تعزيز هذه القطعات بأخرى احتياط للسيطرة على الجريمة المنظمة والمخدرات والنزاعات العشائرية".

*توجيهات
يوم الخميس الماضي، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توجيهات لتعزيز الأمن في محافظة ميسان.

وذكر مكتب الشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "ترأس اجتماعاً أمنياً ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وقائد الرد السريع وقائد قوات الحدود وعدد من القادة والضباط، لمناقشة تعزيز الأمن في محافظة ميسان".

واكد، على "تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية في هذه المحافظة وتعزيز القطعات الأمنية مع استمرار الإسناد الجوي ووضع الخطط والرؤية المستقبلية الملائمة للعمل وتحديثها بالشكل المطلوب"، موجها "بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل الأمني والخدمي في محافظة ميسان في مقدمتها بأن يكون هناك جهود استخباري يوازي العمل الميداني وعدم التهاون في ملاحقة المطلوبين وتنفيذ أوامر القبض القضائية".

واوضح البيان، ان "قائد عمليات ميسان من خلال دائرة تلفزيونية، قدم شرحاً تفصيلياً عن الوضع الأمني في المحافظة والعمليات الجارية الآن لمطاردة المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، مبيناً الإجراءات التي قامت بها القوات الأمنية".

واكد، على "إجراء تقييم للعمل في الأيام الماضية مع استمرار النتائج المثمرة للعمليات الأمنية، موجهاً بمواصلة الضغط على المطلوبين للقضاء".

من جانبه، أشاد "نائب قائد العمليات المشتركة بالنتائج المتحققة في الواجبات والعمليات التي تقوم بها القطعات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية"، مؤكدا على "ضرورة وضع خطط مستقبلية لأمن ميسان".

في حين، بين قائد شرطة المحافظة، أن "الواجبات والعملية الأمنية الجارية حالياً بإشراف قيادة العمليات المشتركة حققت نتائج جيدة"، مشيرا الى "ضرورة إعادة انتشار القطعات بحسب المعلومات الاستخبارية".

من جانبها، بينت الوكالات الأمنية، أن "الوضع في حالة مستقرة وأن العمل مستمر في مطاردة الأهداف المطلوبة".

وشدد المجتمعون على استمرار الضغط على المطلوبين وفرض سلطة القانون.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

خاص السومرية

أمن

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
ما بين التصوير والخدش اللفظي لا يردع المتحرش - الحلقة ٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-04-30
Play
ما بين التصوير والخدش اللفظي لا يردع المتحرش - الحلقة ٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-04-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الهندية محافظة كربلاء - الحلقة ٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-04-30
Play
قضاء الهندية محافظة كربلاء - الحلقة ٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-04-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
السوداني والحلبوسي ..تنافس السلطة يُقوّض السلطتين - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-04-29
Play
السوداني والحلبوسي ..تنافس السلطة يُقوّض السلطتين - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-04-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-29
Play
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Play
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Biotic
Play
Biotic
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
Play
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
علناً
Play
علناً
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
Play
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
بعد التحري
Play
بعد التحري
سلم رواتب الموظفين.. فوارق وامتيازات - الحلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2023-04-27
Play
سلم رواتب الموظفين.. فوارق وامتيازات - الحلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2023-04-27
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
أطعمة نجفية شهيرة - حلقة ١ | الموسم 5
15:30 | 2023-04-26
Play
أطعمة نجفية شهيرة - حلقة ١ | الموسم 5
15:30 | 2023-04-26
رزاق برو
Play
رزاق برو
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-24
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-24
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
ما بين التصوير والخدش اللفظي لا يردع المتحرش - الحلقة ٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-04-30
Play
ما بين التصوير والخدش اللفظي لا يردع المتحرش - الحلقة ٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-04-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الهندية محافظة كربلاء - الحلقة ٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-04-30
Play
قضاء الهندية محافظة كربلاء - الحلقة ٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-04-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
السوداني والحلبوسي ..تنافس السلطة يُقوّض السلطتين - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-04-29
Play
السوداني والحلبوسي ..تنافس السلطة يُقوّض السلطتين - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-04-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-29
Play
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Play
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Biotic
Play
Biotic
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
Play
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
لقطات
Play
لقطات
بعض السيطرات تجبي الأموال بوصولات وهمية! | علناً
05:00 | 2023-04-28
Play
بعض السيطرات تجبي الأموال بوصولات وهمية! | علناً
05:00 | 2023-04-28
علناً
Play
علناً
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
Play
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
بعد التحري
Play
بعد التحري
سلم رواتب الموظفين.. فوارق وامتيازات - الحلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2023-04-27
Play
سلم رواتب الموظفين.. فوارق وامتيازات - الحلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2023-04-27
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
أطعمة نجفية شهيرة - حلقة ١ | الموسم 5
15:30 | 2023-04-26
Play
أطعمة نجفية شهيرة - حلقة ١ | الموسم 5
15:30 | 2023-04-26
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.