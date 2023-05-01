الإطاحة بأحد منفذي جريمة قتل استاذ تربوي في ذي قار

وقال قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيگاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم القبض على أحد المتهمين في تنفيذ جريمة قتل الأستاذ علي حسان خضير الهلالي مسؤول الشعبة الإدارية في قسم تربية الشطرة والذي اغتيل يوم أمس الاحد في قضاء الشطرة".وتوجه قائد شرطة المحافظة "يوم أمس وعلى خلفية الحادث إلى قضاء الشطرة وبإشرافه شخصيا تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الشطرة وقسم استخبارات ومكافحة ارهاب الشطرة ومكتب مكافحة الإجرام للبحث حول المتهمين كون القاتل مجهول وخلال وقت قياسي وباقل من 24 ساعة تم تحديد الجناة".وشار البيان الى انه "بعملية خاطفة توجه فريق العمل فجر اليوم بإسناد ومشاركة قوة الواجب وسرية سوات وفوج الطوارئ الرابع وبامر مدير قسم شرطة الشطرة العميد جاسم موشي كواك، تم مداهمة إحدى قرى القضاء والقاء القبض على أحد منفذي الجريمة المتهم (م.ط.ع) وإحالته إلى التحقيق وتقرر توقيفه استنادا إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصوليا".