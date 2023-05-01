أحدهم كان هارباً للخارج.. الإطاحة بـ6 إرهابيين في ثلاث محافظات

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا القت القبض على (6) إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق المادة (1/4) إرهاب"، مبينا أن "مفارز بغداد تمكنت من تتبع 3 إرهابيين والتوصل إلى أماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم".وأضاف، أن "أحد الإرهابيين كان هارباً في إحدى الدول ويحاول الدخول إلى العاصمة بغداد".وأشار البيان الى، أن "مفارز الجهاز في محافظة كركوك تمكنت من القبض على شخصين متهمين بالإرهاب بعد استدراجهما بكمائن محكمة"، مبينا، أنه "تم الإطاحة بإرهابي آخر في الأنبار بعد التنسيق مع أسايش السليمانية حيث أكدت معلوماتنا تواجد الإرهابي في المحافظة المذكورة ليتم إلقاء القبض عليه".وأتم البيان: "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".