دون موافقات رسمية.. ضبط 3 طن من الادوية البشرية في ديالى

السومرية نيوز – امن



أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط 3 طن من الادوية البشرية من دون موافقات رسمية في محافظة ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا أحبطت عملية تهريب ادوية بشرية نقلت من دون موافقات رسمية مخبئة خلف اجهزة كهربائية ومحملة بعجلة تم كشفها في احدى السيطرات بمحافظة ديالى".



وأشارت الى انه "تم ضبط 3 طن وبأشراف الاجهزة المختص"، مضيفة ان "مفارز وكالة الاستخبارات اتخذت كافة الاجراءات القانونية اصوليا".