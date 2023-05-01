وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "أباً وأماً أقدما على قتل ولدهما بعد ضربه على راسه بـ"طابوقة" ثم خنقه بواسطة "شال" عندما كان نائماً".وأشار إلى أن "الغموض يلف الحادث وأن القوات الأمنية باشرت التحقيق لمعرفة ملابسته".