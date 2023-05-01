بالفيديو في بغداد.. اعتقال مسلح حاول مهاجمة مواطنين

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لاعتقال مسلح حاول اطلاق النار على مواطنين في حي الجامعة غربي بغداد.

وبحسب مصدر أمني، فإن "قوة امنية من نجدة الكرخ تتمكن من القبض على شخص يعتقد انه يعاني من امراض نفسية يحمل سلاح نوع كلاشنكوف حاول اطلاق النار على المدنيين". للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو المرفق..