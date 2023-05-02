اعتقال 5 متهمين آخرين بتنفيذ جريمة قتل تربوي في ذي قار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم تنفيذ عملية خاطفة جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتتبع مهني مدروس في ملاحقة قاتلي التربوي علي حسان"، موكدا قائد الشرطة أن "استمرار الجهد الاستخباري والمهني من قبل فريق العمل الذي تم تشكيله بأشرافه شخصيا للكشف عن الجناة في الجريمة التي وقعت بقضاء الشطرة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية المختصة".وأشارت الى ان "العملية اسفرت خلال وقت قياسي، بالتوصل إلى المتهمين وتحديد تحركاتهم في محاولة فاشلة للفرار من العدالة".وبحسب البيان، شدد قائد الشرطة "على الفور وبسرعة الاستجابة من قبل القوة المكلفة بالواجب تم ضرب طوق امني حول محل تواجدهم واجراء المداهمات والقاء القبض على الجناة كل من المتهم ( م.ح.غ ) والمتهم (ا.س.غ) والمتهم (ع.س.غ) والمتهم (س.غ.ه‍) والمتهم (ح.م.ح) والذين سيتم تقديمهم للقضاء حتى ينالوا جزائهم العادل".