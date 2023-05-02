مقابل مبلغ مالي.. اعتقال مبتز إلكتروني هدد فتاة بنشر صورها جنوبي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب البياع لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونياً وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إن لم تدفع له مبالغ مالية في منطقة البياع جنوبي العاصمة بغداد".وأشارت الى انه "لأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات التي أثمرت عنها التوصل الى الجاني والقبض عليه".وأضافت ان "المتهم دونت أقواله وقرر قاضي التحقيق توقيفه أصولياً وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات".