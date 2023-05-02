خلال 10 أيام.. إيقاف 44 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري بالعراق

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا أوقفت في غضون عشرة أيام، 44 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في عدد من محافظات البلاد، في وقت تمكنت فيه من إعادة 6 فتيات هاربات بفعل التعنيف والمشاكل النفسية الى ذويهن".وأضافت، أن "مفارزها عالجت 28 حالة ابتزاز الكتروني و16 حالة عنف أسري، أمنت خلالها حسابات الضحايا وحذفت محتويات الابتزاز، بعد اتخاذها الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين على حد سواء".