تكليف قائدين جديدين لعمليات غرب نينوى وديالى

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتكليف اللواء الركن علي فاضل عمران قائدا لعمليات غرب نينوى، فيما اشار الى تكليف اللواء الركن اكرم صدام مدنف قائدا لعمليات ديالى

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "اللواء الركن علي فاضل عمران كُلف قائدا لعمليات غرب نينوى".



وأضاف، أن "اللواء الركن اكرم صدام مدنف كٌلف قائدا لعمليات ديالى".