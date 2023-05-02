بعد اعتقال مسلح حاول مهاجمة مواطنين في بغداد.. تكريم منتسبين مادياً ومعنوياً

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "الفريق عادل عباس الخالدي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة كرم كل من المنتسبين مفوض ماهر رائد جاسم ومفوض حيدر محمود حمزة منسوبي قاطع نجدة حي الجامعة بعد القاهم القبض على شخص قام بأطلاق العيارات النارية مباشرة على المواطنين ضمن منطقة حي الجامعة في العاصمة بغداد".وأضافت انه "تم تكريمهم مادياً ومعنوياً من قبل وكيل شؤون الشرطة ليكون حافزاً لهم ولأقرانهم لسرعة انتباههم واجراءهم باحتواء الموقف"، مخاطباً اياهم انكم تستحقون التكريم ونحن فخورين ولدينا رجال على استعداد ان تضحي بأنفسها من اجل شعبها وبلدها وحفظ امن المواطنين.