النجف.. الاطاحة بمتهمين بحوزتهما 335 بطاقة مصرفية معدة للتهريب

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في النجف، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بمتهمين بحوزتهما 335 بطاقة مصرفية معدة للتهريب.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها " ضبطت في مطار النجف متهم بحوزته 269 بطاقة مصرفية معبأة معدة للتهريب يروم السفر الى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر المطار".



وفي نفس السياق، "ألقت القبض على آخر بحوزته 66 بطاقة معبأة معدة للتهريب، ايضاً ينوي الهرب بها الى دولة الإمارات العربية المتحدة".