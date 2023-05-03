الإطاحة بـ2 من تجار المخدرات واعتقال متهم بالخطف في محافظتين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع القبض على (2) من تجار ومروجي المواد المخدرة في منطقتي كمب سارة والكرادة ببغداد".وأشارت الى ان "المتهمين ضبطت بحوزتهما مواد مخدرة وادوات تعاطي، صادره بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات"، مبينة ان "المتهمين تم تسليمهما أصوليًا الى الجهات ذات الاختصاص".من جهة اخرى، "مفارز مديرية استخبارات وامن النجف التابعة الى المديرية ذاتها تمكنت القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤٢١) خطف وذلك من خلال تواجده في قضاء الكوفة بمحافظة النجف الاشرف"، مضيفة ان " المتهم تم تدوين اقواله بدائيا وقضائيا وايقافه وفق المادة انفا".