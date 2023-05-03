بينهم امرأة.. القبض على 6 متهمين مطلوبين للقضاء في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ أوامر إلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل تمكّنت قطعات الشرطة الاتحادية وضمن قواطع مسؤوليتها، عن إلقاء القبض على 6 متهمين وفق المواد القانونية ( سرقة ، تهديد ، قتل ) ، في مناطق ( مدينة الصدر ، الشعلة ، المنصور ، السويب ، الحرية )".وأضافت: "تم إحالة كافة المتهمين اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ".