بـ150 الف دولار.. اعتقال والدين اثناء محاولتهما بيع طفليهما في الانبار

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالأعضاء البشرية ، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود احد المتهمين يحاول بيع اطفاله ولد وبنت مقابل مبلغ مالي مقدارة (150) الف دولار أميركي".وأضافت "بعد ورود معلومات تم تشكيل فريق عمل مختص وعلى الفور من وكالة الاستخبارات واستدراج المتهم من محافظة ديالى الى محافظة الانبار والقبض عليه بالجرم المشهود مع زوجته اثناء قيامهما بعملية الاتجار وانقاذ الطفلين وافشال نوايا ذويهما الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي".