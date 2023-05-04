"رش النفط عليها وأحرقها".. تفاصيل مقتل امرأة على يد زوجها ببابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد تسجيل بلاغ بحالة انتحار امرأة عن طريق إضرام النار في جسدها ضمن قضاء الهاشمية، باشر مكتب القضاء التابع لقسم مكافحة الاجرام بفتح تحقيق بالقضية وجمع للمعلومات وسماع الاقوال، وكانت الشكوك تدور حول زوجها".وأضافت: "بعد التعمق بالتحقيق ومواجهته بالأدلة والبراهين اعترف المتهم الزوج عن قيامه رَشَّ مادة النفط على المجني عليها وإضرام النار فيها بسبب مشاكل عائلية".وأتم البيان: "جرى توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق احكام المادة (405) من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".