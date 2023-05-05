اعتقال متهمين اثنين بسرقة 80 مليون دينار من داخل دار ببغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة الإجرام ألقت القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة قاصة حديد بداخلها مبلغ مالي قدره (80) مليون دينار عراقي من داخل دار ضمن منطقة حي العامل ببغداد".وأشارت الى ان "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام حول تعرض إحدى الدور السكنية للسرقة من قبل شخصين مجهولي الهوية".وأضافت انه "بعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز، أثمر بالتوصل إلى المتهمين والقبض عليهما، ولدى إجراء التحقيق معهما اعترفا صراحة عن قيامهما بسرقة المبلغ المذكور من داخل القاصة التي كانت موجودة داخل الدار".ولفتت الى ان "المتهمين دونت أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".