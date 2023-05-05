بعملية نوعية.. ضبط أكثر من 12 مليون حبة مخدرة في بغداد (فيديو)

السومرية نيوز – امن



أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة 5 مايو/أيار 2023، ضبط أكثر من 12 مليون حبة مخدرة في العاصمة بغداد.



وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تم ضبط أكثر من (12) مليون حبة مخدرة بعملية نوعية خاطفة نفذها جهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد".



ادناه فيديو توضيحي للعملية الأمنية: