بعد استعراض عشائري.. الداخلية توقف مدير شرطة وآمر فوج في واسط

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الداخلية قررت توقيف مدير شرطة قضاء العزيزية وآمر فوج طوارئ واسط الاول بعد استعراض مسلح من قبل عشيرة قتيل لقي حتفه إثر مشاجرة في ناحية سيد الشهداء شمالي المحافظة".