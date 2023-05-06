كمائن محكمة تطيح بثلاثة إرهابيين في نينوى والانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة الخامسة والسادسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في منطقة المطار وقرية الضبعة وشارع عشرين، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضائي الرطبة والموصل".وأضاف البيان، أن "أحد الارهابيين كان يعمل بصفة ناقل للمواد الغذائية والصحية والتجهيزات العسكرية لعصابات داعش الإرهابية، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".