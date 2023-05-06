في البصرة.. مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل وأصيب آخر بجروح خطرة اثر إطلاق نار بسبب مشاجرة مسلحة". وأضاف المصدر أن المشاجرة "حدثت في قضاء الزبير جنوب غربي البصرة".