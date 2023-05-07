بضربة جوية.. مقتل مجموعة إرهابية وتدمير مضافاتهم في ديالى (فيديو)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وأشراف من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو، بطائرات F16 ضربة جوية ناجحة ضد مجموعة ارهابية في منطقة صنديج ضمن قاطع عمليات ديالى".وأضافت، أن "الضربة الجوية ادت الى مقتل افراد المجموعة الارهابية وتدمير المضافات التابعة لهم".