العثور على جثة منتسب امني مقتولاً في الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة منتسب تابع لقيادة شرطة الديوانية مقتولاً ومرمياً على أحدى الطرق النيّسمية في قضاء السنية غربي المحافظة".وأضاف المصدر: "لم تكشف تفاصيل اكثر عن الحادث ولا أسباب القتل".