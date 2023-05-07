ضبط مسافر بحوزته بطاقات مصرفية معدة للتهريب في منفذ الشلامجة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من ضبط مسافر بحوزته بطاقات مصرفية نوع "فيزا كارد" عددها (128) بطاقة، كان يروم تهريبها خارج البلاد".وأضافت: "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".