قتل زوجته وأولاده ثم انتحر.. شرطة بابل تحقق في الجريمة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شرطة بابل اتخذت الاجراءات القانونية في حادثة اقدام شخص على الانتحار بعد ان قام بقتل زوجته وولده وابنته وسط مدينة الحلة".واكدت ان "التحقيق ما زال جارٍ من قبل قسم مكافحة الاجرام لمعرفة تفاصيل اكثر عن الحادثة ".