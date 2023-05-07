في بغداد.. احتجاز الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري امر باحتجاز أبو رغيف للتحقيق معه بعدة ملفات"، ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.وفي كانون الثاني الماضي، كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول، صدور مذكرة منع سفر بحق الوكيل السابق للاستخبارات العسكرية احمد أبو رغيف، وقرار لإثبات مشروعية مصادر أمواله.