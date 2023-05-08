وفد أمني رفيع برئاسة يار الله يصل ديالى



السومرية نيوز – امن



زار رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الاثنين، قاطع فرقة المشاة الأولى في محافظة ديالى.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، زار قاطع فرقة المشاة الأولى في محافظة ديالى".



وأضافت، أن "الزيارة جاءت للاطلاع على الوضع الأمني في محافظة ديالى".