الكشف عن أسماء قتلى "داعش" بالضربة الجوية في ديالى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "جهداً أمنياً واستخبارياً قامت به القطعات الامنية للقصاص العادل والعاجل من بقايا عصابات داعش الإرهابية، واستكمالا للعمليات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية".وأضافت: "وبعد أن زودت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة صقور الجو، ليلة السبت، بمعلومات عن وكر للإرهابيين في منطقة صنديج بمحافظة ديالى، نفذ صقور الجو ضربة جوية دقيقة، على هذا الوكر".وأشار البيان الى أن "الضربة أسفرت عن قتل مفرزة ارهابية ومن بين القتلى ما يسمى إداري ومسؤول مشاجب ولاية ديالى المدعو (إسماعيل خليل بليبل) وما يسمى مسؤول الكفالات في قضاء الحويجة المدعو (ابو حسن النعيمي)".