وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارزنا وقوة من الجيش العراقي والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة تمكنت من العثور على مضافتين لعصابات دعش الإرهابية تحتوي على عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير في منطقة جبل بور جنوب محافظة كركوك".وأضافت انه "تم تدمير المضافات وإلقاء القبض على أحد المتهمين من عناصر دعش الإرهابي بعد إجراء عملية تفتيش في المناطق المحاذية".وفي السياق ذاته تمكنت مفارزنا في محافظة ديالى من "العثور على مضافة لدعش الارهابي في إحدى البساتين المتروكة داخل قرية الأحيمر التابعة لقضاء بعقوبة تحتوي على (٢) كغم من مادة الـ (TNT) وجلكان بداخله مادة من الـ (C4) وعبوات ناسفة وأسلحة تم معالجتها من قبل الجهد الهندسي".وأشارت الى انه "ضبطت مفارزنا كدساً للأعتدة في منطقة الجزيزة بقضاء الرمادي يعود لعصابات داعش الإرهابية إحتوى أسلحة ومواد متفجرة وعبوات ناسفة وأجهزة إتصال".ولفتت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولياً وتسليم المضبوطات إلى الجهات المعنية".