إحباط محاولة تسلل 14 أجنبياً عبر الحدود العراقية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استكمالاً للإنجازات الأمنية المتواصلة في تأمين الشريط الحدودي بشكل كامل؛ تمكن الفوج الأول لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، من إلقاء القبض على (14) أجنبياً حاولوا التسلل بطريقة غير شرعية".وأضافت الوزارة، أنه "تمّت إحالة المتهمين على الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".