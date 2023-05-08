ميسان.. مصادرة أسلحة واعتدة غير مرخصة في الميمونة

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت قوة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين واجب بحث وتفتيش أسفر عن مصادرة كمية كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في قضاء الميمونة".وأشار إلى "تسليم المضبوطات أصولياً للجهات المختصة".