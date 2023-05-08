بمحافظتين.. الإطاحة بعنصر إرهابي والقبض على تاجري مخدرات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية واستباقية تمكنت من خلالها خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من الاطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الارهابية الذي يعمل بصفة عنصر مقاتل، تم القبض في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، حيث تم تسليمة اصوليا الى جهة الطلب".وأضافت: "القت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية التابعة الى المديرية ذاتها القبض على مطلوبين اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة الديوانية، صادره بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (٢٨)مخدرات، تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما واحالتهما الى القضاء".