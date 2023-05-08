في كربلاء.. اعتقال شخص قتل صديقه

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باعتقال شخص قتل صديقه في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مديرية اجرام كربلاء ألقت القبض على قاتل طعن صديقه بدرنفيس في عينيه بعد مرور ثلاث ساعات من الحادث في منطقة فريحة".

وأضاف المصدر أنه "تم احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".