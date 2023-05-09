خلال أسبوع.. احالة قرابة 160 متهماً الى المحاكم في العراق

وذكر اعلام الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة وتوابعها من قيادات الشرطة والمديريات الاختصاصية في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/5/2 ولغاية 2023/5/8 تمثلت بـ :ـ1. واجبات مراكز الشرطة 20942. القبض على مطلقي العيارات النارية 183. إحالة متهمين الى المحاكم 1594. مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 285. ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 86. واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 6867. إصدار وثائق عدم محكومية داخلية 3458. مضاهات طبعات الاصابع 409. إصدار وثائق عدم محكومية خارجية 28910. عدد طالبي النجدة 115011. فض مشاجرات 82812. ضبط عجلات مطلوبة 4613. نقل حالات انسانية 3314. القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 1315. القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 10116. طبع لوحات السيارات 753317. اصدار اجازات السوق 770718. اصدار سنوية السيارات 13847