اختطاف وتعذيب وابتزاز.. الإطاحة بشبكة تهرب العمالة الأجنبية إلى العراق

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من جهاز المخابرات الوطني العراقي تلقي القبض على شبكة مكونة من (٧) أشخاص يحملون الجنسية الأجنبية يقومون بعمليات تهريب العمالة الأجنبية الى داخل العراق وتزوير اختام الإقامة وكذلك بعمليات اختطاف الأجانب وتعذيبهم وتصويرهم وإرسالها الى ذويهم بغية ابتزازهم مادياً".وأشار إلى أنه "تمت العملية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، اذ اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".