انقاذ مراهقة حاولت الانتحار من جسر ببغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعات الشرطة الاتحادية انقذت فتاة تبلغ 14 عام حاولت الانتـحـار من أعلى جسر الأئمة في العاصمة بغداد".وأشارت الى ان "دوريات الفوج الثالث اللواء الثامن المرابطة على الجسر تمكنت من رصد الفتاة وهي تحاول رمي نفسها من أعلى الجسر واستطاعت بأسلوب مباغت من السيطرة على الموقف وإنقاذها".وأضافت ان "المعلومات الأولية أكدت أنها تعاني من مشاكل عائلية".