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بمحافظتين.. الإطاحة بإرهابيين واعتقال 7 مخالفين لشروط الإقامة
أمن
2023-05-10 | 12:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
154 مشاهدة
أعلنت المديرية العامة للاستخبارات العامة، اليوم الأربعاء، الإطاحة بإرهابيين واعتقال 7 مخالفين لشروط الإقامة في محافظتين.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال التنسيق العالي مع القوات الامنية في اقليم كردستان استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهم الارهاب في محافظة السليمانية احدهم كان هارب من سجن ابوغريب، صادره بحقهما مذكراتا قبض وفق احكام المادة (١/٤) إرهاب"، مشيرة الى انه "تم القبض بالتعاون مع جهاز اسايش الاقليم والمديرية العامة لمكافحة الارهاب السليمانية".
ومن جهة أخرى، عثرت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية انفا على كدس للعتاد في منطقة ابو غريب من مخلفات عصابات داعش الارهابية يحتوي على عبوات ناسفة عدد(٣) تم رفعها من قبل الجهد الهندسي التابع للفرقة السادسة بدون حادث يذكر".
وعلى صعيد منفصل، وبجهد استخباري امتاز بالسرعة والدقة "تمكنت من خلاله مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد من الاطاحة بشبكة متخصصة بالاتجار بالبشر واعتقال اثنين منهم وسط العاصمة، حيث تقوم ببيع وتهريب وادخال الاجانب الى البلاد بصورة غير شرعية، تم تسليمهما الى الجهات المختصة اصوليا".
وفي السياق ذاته، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة القت مفارز المديرية ذاتها القبض على (٧) مخالفين من جنسيات اجنبية دخلوا الى البلاد بصورة غير شرعية ومخالفين لشروط الإقامة".
وأضافت، انه "جاء القبض من خلال تواجدهم في منطقة ام الكبر والغزلان ببغداد".
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