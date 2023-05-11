أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً.. مقتل 3 إرهابيين في سامراء

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد التأكيدات المستمرة من قبل قيادة العمليات المشتركة للحيطة والحذر وتكثيف الجهود والمتابعة لتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية، تمكنت القطعات الامنية ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء من احباط محاولة تعرض على أحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية المعتصم".وأشارت الى ان "القوات الأمنية قامت بعملية لتفتيش المنطقة القريبة من هذا الحادث الذي أدى الى استشهاد احد الضباط الذي قام بأسناد وتعزيز النقطة"، مبينة أن "قواتنا الأمنية استطاعت قتل 3 إرهابيين احدهم انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً".وأضافت: "تم ضبط بحوزة الارهابيين اسلحة ونواظير ليلية ومازالت عمليات البحث مستمرة ضمن هذا القاطع".