ضبط معملين "مخالفين" و500 ألف لتر من المنتوجات النفطية بمحافظتين

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت مفارزنا من ضبط معملين لإنتاج الاسفلت المؤكسد بشكل غير قانوني بعمليتين منفصلتين في محافظتي البصرة والنجف الاشرف تستخدم لمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية".وأضاف: "حيث تم ضبط محتويات المعملين وهي عبارة عن 18 عجلة مختلفة و26 خزان نفطي متعدد الاحجام يحتوي على منتوج نفطي مخالف، فضلا عن القبض على أحد المتهمين داخل المعمل".وأتم البيان: "جرى التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها مع المتهمين الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".