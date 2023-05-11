بغداد.. السجن بحق "مجرمين" انتحالا منصب قضائي

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة الجنايات اصدرت حكمين، الأول بالسجن 7 سنوات بحق المجرم (أ) عن جريمة انتحال منصب مدعي عام في مجلس القضاء الاعلى بقصد الحصول على منفعة، والثاني لمدة اربعة سنوات بحق المجرمة (ح) التي تعمل محامية لقيامها بالاشتراك مع المجرم بانتحال منصب المدعي العام من خلال وجوده في مكتبها ومساعدتها له بانتحال هذا المنصب".واضاف ان "المجرم الذي انتحل منصب مدع عام قام بأخذ مبالغ مالية من المشتكي مقابل قيامه بتغيير الوصف القانوني للمادة القانونية المحكوم بها (شقيق المشتكي) كونها اقل عقوبة".وأشار الى، أن "المحكمة اصدرت حكمها بحق المجرم (أ) وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 / اولا / 1 منه وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل فيما اصدرت حكمها بحق المجرمة (ح) وفقا لأحكام القرار 160 / اولاً / 1 و2 لسنة 1983 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلالاً بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".