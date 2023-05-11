الإطاحة بـ26 شخصا من جنسية أجنبية حاولوا التسلل إلى البصرة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه وفقاً لمعلومات دقيقة وفي اطار الجهود الاستخبارية والامنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب، تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على (26) شخصا من جنسية أجنبية حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية بالتحديد إلى محافظة البصرة قادمين من إحدى دول الجوار".وأشارت الى ان "الأشخاص تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".