الإطاحة بـ12 أجنبيا حاولوا تسلل الحدود العراقية بطريقة غير شرعية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وضمن مهام قيادة قوات الحدود في تأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، تمكنت مفارز الفوج الاول لواء الحدود العشرون ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على12 متسللاً من جنسية اجنبية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".وأشارت الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا على الجهات المختصة ".