اعتقال شخصين بتهمة الاخلال بالحياء واهانة فئة من العراقيين في بغداد والبصرة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا القت القبض على متهمة لإخلالها بالحياء ومتهم حاول إهانة فئة من أبناء الشعب العراقي، إذ تستمر الجهات المختصة في وزارة الداخلية بمتابعة أصحاب المحتويات الهابطة وكذلك الأشخاص الذين يسيؤن الى ابناء شعبنا العراقي الكريم، ووفق أوامر قضائية".وأشارت الى ان "قوة من وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على المتهمة (س. س. م) في بغداد وذلك لقيامها بفعل مخل بالحياء وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي".وأضافت الوزارة ان "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على المتهم (ح. ا. ه) في محافظة البصرة والمطلوب الى محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والاعلام وذلك لقيامه بإهانه فئة من سكان العراق وفق احكام المادة 202 من قانون العقوبات العراقي".وتابعت : "مفارزنا ستواصل العمل من أجل القضاء على الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي ووضع المعالجات الفورية والسريعة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد".