العثور على قذائف مختلفة النوعية في صحراء النجف

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز معالجة القنابل الغير منفلقة التابع لمديرية الدفاع المدني العراقي في النجف الاشرف عثرت على ٣٠٧ قذيفة مختلفة العيار والنوعية بصحراء النجف خلف مخازن العتاد".وأضافت انه "تم تأمينها ورفعها وإيداعها بالمكان المخصص لها".