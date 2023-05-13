اعتقال شخص سرق أكثر من نصف مليون دولار في السليمانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد أن تقدم مواطن بشكوى بأنه تعامل مع رجل للحصول 4 كيلوغرامات من الذهب مقابل 32 شدة و6500 دولار، لكن بعد محاولته الحصول على السلعة هرب الرجل".وأضافت، أن "قوات الشرطة فتحت تحقيقا وبعد البحث واستلام قرار القاضي تمكنت الشرطة من العثور على المشتبه به والقبض عليه".وأكدت "اعتقال المشتبه به بتهمة ابتزاز 586500 دولار من مواطنين، منها 326500 دولار في حالة واحدة، و20،000 دولار في قضية ثانية، و6،000 دولار في قضية أخرى".وأشارت المديرية إلى ان "المشتبه به (ب.س. مواليد 1996) موقوف بموجب المادة 456 من قانون العقوبات العراقي".